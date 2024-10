Nanni Moretti colpito da infarto

Roma - Nanni Moretti è stato colpito da un infarto. Il regista avrebbe dovuto presenziare alla serata del suo ultimo film da produttore, Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, per ironia della sorte proprio al Cinema Vittoria di Napoli nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre, ma non si è presentato se non in un video registrato dall'ospedale nel quale ha annunciato di aver avuto un infarto cardiaco, tranquillizzando però i presenti: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

Nanni Moretti è stato colpito da infarto nella giornata precedente alla presentazione, quindi martedì 1 ottobre. Dopo il ricovero in ospedale e stabilizzatesi le sue condizioni cliniche, il regista e produttore ha voluto immediatamente registrare un video per salutare la platea intervenuta alla presentazione del suo film da produttore. Nel video si scusa con tutti i presenti, tranquillizzando tutti sul suo stato di salute.

Vittoria è un film che Nanni Moretti ha prodotto con la sua Sacher Film, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. La trama ufficiale: "A 40 anni Jasmine (Marilena Amato) ha avuto dalla vita tutto quello che poteva desiderare: un marito (Gennaro Scarica) con cui ha un solido rapporto, tre adorati figli maschi e il suo amato salone di parrucchiera sul corso principale di Torre Annunziata. Ma dopo la morte di suo padre, Jasmine è tormentata da un sogno ricorrente: una bambina piccola e bionda le va incontro, si getta tra le sue braccia e proprio in quell'istante la donna prova un senso di completezza. Dopo mesi di lunghe riflessioni, decide che lei, quella bimba, la vuole veramente, e così, mettendo a rischio il proprio matrimonio, il benessere dei figli e la sua stessa stabilità emotiva, intraprende un complicato percorso di adozione internazionale. Vittoria è un viaggio dentro la complessità delle dinamiche familiari e dei desideri apparentemente irrazionali della psiche umana, una storia di amore e ostinazione interpretata dalle stesse persone che l’hanno realmente vissuta".