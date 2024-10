Michael Schumacher per la prima volta in pubblico al matrimonio figlia

La figlia di Michael Schumacher, Gina Maria, ha sposato il suo compagno Iain Bethke, a cui era legata da sette anni. La cerimonia si è tenuta a Palma di Maiorca sulle colline di Port d'Andratx, in una villa lussuosa acquistata nel 2017 dalla moglie dell'ex pluricampione del mondo di Formula 1, Corinne, e appartenuta in passato a Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Secondo quanto racconta il quotidiano Ultima Hora, al matrimonio tra gli invitati c'erano lo zio Ralf Schumacher, anche lui ex pilota, col compagno Etienne Bosquet-Cassagne, ma non c'è alcuna menzione su una presunta presenza del papà, da tempo in gravi condizioni di salute dopo un incidente su una pista da sci.

Gina ha postato una foto col neo marito sul suo profilo Instagram: entrambi appassionati di cavalli (come la mamma di lei) avevano annunciato le nozze qualche mese fa, ma senza dare una data precisa. La leggenda della Formula 1 è andata al matrimonio della figlia Gina Maria, secondo alcuni fonti tedesche. Schumacher, 55 anni, non è stato visto in pubblico dal suo incidente sciistico in Francia nel 2013, che lo ha lasciato in coma farmacologico per sei mesi a seguito di una grave emorragia cerebrale. La famiglia di Schumacher ha mantenuto riservate le condizioni del pilota dopo l'incidente. È stato curato da personale medico nella casa di famiglia in Svizzera.

Ma la presenza di Schumacher al matrimonio potrebbe essere un segnale che potrebbe iniziare a uscire di più in pubblico. Gli organizzatori del matrimonio hanno comunque preso misure per proteggere la sua privacy, vietando l'uso dei telefoni alla cerimonia per ridurre al minimo il rischio che le persone scattassero foto della star colpita.

La privacy della famiglia di Schumacher è stata violata più volte dopo l'incidente.