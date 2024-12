Federica Pellegrini: “Ho baciato una donna”

“Ho baciato una donna. Ma no, non ho mai provato attrazione. Non avrei problema a riconoscerlo. Quel bacio è avvenuto in una serata un po’ alcolica”. Federica Pellegrini a tutto campo, in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Quando è iniziata con Matteo Giunta, il suo allenatore e oggi marito? «Erano passati mesi dalla storia con Filippo. Un giorno ti svegli, ti rendi conto che il torpore è passato. Mi sono accorta che il nostro rapporto non era quello normale tra l’atleta e il suo allenatore». E lui? «All’inizio era freddo. Con Matteo mi sono esposta come con nessuno. Ammiccavo, cercavo di mandargli dell’elettricità, ma lui... fermo. E io mi chiedevo: “Capirà?”. Si è lasciato andare solo quando è stato sicuro che era una storia importante».Ha mai provato attrazione per una donna? «Ho baciato una donna. Ma no, attrazione no, non avrei problemi a riconoscerlo». Ma l’ha baciata. «Era una serata un po’ così... Alcolica».

Che rapporto ha con i soldi?

«Con il nuoto non si diventa ricchi, devi vincere per vent’anni prima che lo sponsor abbia fiducia in te. Io sono sempre stata una formichina, non vengo da una famiglia ricca, vivevamo in appartamento. Spendo più soldi per la mia famiglia che per me».