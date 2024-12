Levico Terme, l'hotel di Sissi invenduto, costa 8,4 milioni

Trento - 120 anni di storia in vendita: il Grand Hotel Imperial di Levico Terme, con annessa Villa Sissi. Patrimonio del Trentino Spa (la struttura è proprietà della Provincia) rimette sul mercato il lussuoso complesso alberghiero dopo un'offerta respinta nel marzo del 2024.

L'annuncio di asta pubblica di vendita immobiliare è stato pubblicato da qualche giorno sul sito dell'ente provinciale ma questa volta il prezo è sceso. L'importo di base della gara è stato fissato a 8,4 milioni (al netto di imposte e tasse dovute), mentre, in precedenza, il Grand Hotel era in vendita a 10: 1,6 milioni in più. Il pacchetto comprende l'albergo a quattro stelle, Villa Sissi e una serie di spazi tra cui area termale, palestra, piscine, parcheggio coperto e magazzini. Il bando prevede che insieme all'offerta sia presentato «un piano di investimenti che dovrà prevedere la realizzazione in massimo quattro anni degli interventi minimi di conservazione del compendio». L'investimento minimo è di 3,5 milioni, spese tecniche incluse. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 marzo 2025, mentre l'asta si terrà il 3 aprile. Il vincitore della gara dovrà versare il 10% della cifra al rogito con saldo finale dopo quattro anni. Un mancato pagamento comporta la risoluzione del contratto.

Il Grand Hotel Imperial Terme di Levico è chiuso dal 7 gennaio 2024.

Levico Terme, infatti, era particolarmente apprezzata dall'imperatrice d'Austria, Elisabetta di Baviera (nota come Sissi), assassinata da un anarchico italiano nel 1898 a Ginevra. La famiglia imperiale degli Asburgo aveva come residenza estiva il palazzo poi trasformato nel Grand Hotel Imperial, inaugurato nel 1900. A Sissi è intitolata l'esclusiva suite del complesso alberghiero. Tra gli ospiti della struttura si avvicendarono nel tempo la principessa Windisch-Graetz, cugina di Sissi, il duca Carlo Teodoro di Baviera, re Alberto del Belgio, i prinicipi Borghese e Colonna, esponenti della famiglia Romanov, ma anche i Rothschild, Feltrinelli e Sonzogno.