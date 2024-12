Leonardo Pieraccioni: "Ho 60 anni, ho visto tanti amici morire"

Leonardo Pieraccioni è nelle sale dal 19 dicembre con Io e te dobbiamo parlare, film di Alessandro Siani che, oltre ad aver curato la regia, l'ha interpretato assieme a lui. Il primo giorno la commedia della nuova coppia ha incassato 193.667 euro, che per l'aria che tira è sicuramente una buona partenza.

A Il Messaggero confessa: "Il 17 febbraio compio 60 anni. Tutto è successo così velocemente: mi sembra ieri il debutto a 29 anni, due ore fa la nascita di mia figlia, che ora ogni tanto si trucca... Sembra tutto incredibile, poi mi guardo allo specchio... Fino a poco tempo fa non avrei mai preso in considerazione di fare un film diretto da altri: facevo le mie cose e andava bene così. Devo dire che è stata la mia fidanzata (Teresa Magni, 43 anni, ndr), quando ha letto il soggetto, a dirmi che faceva ridere. “Mi piacerebbe tanto vederti imbranato...”, ha detto".

Fin qui la cosa che le è venuta meglio qual è? "Arrivarci. Troppi amici sono morti in questi anni. Per cui, visto che sono stato tanto fortunato, ho capito che dovevo smetterla con l'ansia da prestazione e fregarmene: quello che succede succede, va bene tutto. Bisogna solo divertirsi".

Il film

Antonio (Siani) e Pieraldo (Pieraccioni), due poliziotti pasticcioni che, oltre a condividere la volante, hanno intrecci personali complessi. Pieraldo è il compagno di Matilde (Brenda Lodigiani), ex moglie di Antonio, e figura paterna per Maria (Gea Dall’Orto), figlia di Antonio. La loro routine viene sconvolta quando si trovano coinvolti in un caso rischioso che potrebbe rappresentare una svolta sia nella loro carriera che nella vita privata. I due sono molto diversi nell’approccio al mestiere. Antonio ama l’azione all’americana, ogni volta che deve fare un inseguimento si crede di essere Tom Cruise in Mission Impossible. Pieraldo invece vorrebbe stare perennemente in ufficio. L’azione la detesta. Insieme ne combinano di cotte e di crude. A tal punto che il loro capo li mette a fare la guardia al parco di Ancona e a osservare le oche.

Antonio, cresciuto in una famiglia di mariuoli napoletani (il padre è Peppe Lanzetta), sogna di diventare un eroe. Ci riuscirà grazie all’intervento della fortuna. Oltre al caso del boss locale, dovrà anche risolvere due casi personali: la gestione della figlia Maria, sempre insieme al compare Pieraldo, nuova figura di riferimento per l’adolescente; e una questione di cuore con la collega della polizia postale Sara (Francesca Chillemi), che incontra dopo diversi anni e per la quale ha sempre provato attrazione. Riuscirà questa volta a soddisfare le esigenze del suo cuore?