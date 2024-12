Gianni Morandi compie 80 anni. Il figlio del ciabattino con la quinta elementare

Bologna - Nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro. “Più che della morte ho paura di dimenticare”. Gianni Morandi compie ottant’anni mercoledì dopodomani. Figlio di un ciabattino comunista e di una lavandaia, che a quattordici anni prendeva la corriera dall’Appennino per andare a lezione di canto dalla signorina Scaglioni, dormendo a casa della zia della maestra, il “cinno” che vendeva le bibite al cinema Aurora di Monghidoro e si esibiva alla Festa de l’Unità per mille lire.

Sessantadue anni di carriera dall’uscita di Andavo a cento all’ora: solo Mina e Ornella Vanoni, tra le voci in circolazione, possono vantare una discografia più lunga, ma l’attivismo di Gianni e la sua popolarità anche tra i più giovani, alimentata dai social, non hanno confronti.

Il disco in uscita venerdì prossimo, con la nuova L’attrazione e un’antologia delle sue hit ricantate con ospiti illustri tra cui il figlio rapper Tredici Pietro, è l’unica concessione che fa alle celebrazioni. «È andata come doveva andare, sono stato soprattutto molto fortunato — ripete spesso — .Ho la quinta elementare, non sono un autore e nemmeno un grande interprete: mi è andata alla grande. Ho fatto oltre seicento canzoni ma quelle veramente belle, tonde, perfette saranno sì e no una quindicina. Poi ne ho fatte tante anche veramente brutte».