A 90 anni parte da Torino per andare a salutare la moglie di Biden in Sicilia

Messina - Una storia di immigrazione che collega Torino, la Sicilia e gli Stati Uniti d’America. Mercoledì scorso c’era anche Grazia Celona, 90 anni, a Gesso (frazione di Messina), per accogliere la first lady americana Jill Biden, arrivata in quella che è la terra dei suoi bisnonni. «Mia madre - racconta Annamaria D’Agostino, 51 anni, residente a Torino dal 2005 - ha visto il suo piccolo paese su Facebook e l’organizzazione in corso per l’arrivo della moglie del Presidente degli Usa. Mi ha detto subito che sarebbe voluta tornare e quindi abbiamo fatto i biglietti. "Se ci fossero stati i miei genitori, sarebbero andati"’, queste sono state le parole di mia mamma, quindi ho colto le sue emozioni e siamo partiti. Ora siamo ancora qui, torneremo a Torino tra qualche giorno».

Per Grazia Celona si è trattato di un ritorno alle origini. «Io sono nata e cresciuta in questo paese, - ricorda la donna, che oggi ha 90 anni - e poi mi sono trasferita a Torino insieme alla mia famiglia. È rimasto dentro di me, però, un legame con l’America: i miei fratelli sono emigrati e uno di loro si è trasferito proprio lì, l’altro invece decise di andare in Australia. Partirono tutti e due con la valigia di cartone. Io ero piccola, avevo solo 10 anni, per questo restai in Sicilia. Ad Hammonton, nel New Jersey, ancora oggi, c’è una numerosa comunità italiana che proviene proprio da Gesso. Lì ho dei parenti, pronipoti, cugini, li abbiamo conosciuti e ci hanno ospitato tempo fa anche se non ci avevano mai visto».

Grazia Celona, avvolta nella bandiera a stelle e strisce, ha potuto salutare da vicino Jill Biden. «È stato bellissimo, - continua - molto emozionante, mi è piaciuto perché lei ha voluto solo persone del paese. Il prete l’ha accolta in chiesa e le ha fatto vedere i registri con i battesimi della sua bisnonna. Poi è uscita ed è passata vicino a noi, è stata una giornata indimenticabile. Non tornavo da molto tempo a Gesso. Ho rivisto tante persone che fanno parte delle mie radici».