Sergio Marchionne, l'ultima apparizione in pubblico, da malato

Roma - Drammatica testimonianza ieri sera della giornalista del Corriere della Sera Bianca Carretto, che ha raccontato l'ultima apparizione in pubblico di Sergio Marchione, prima dell'operazione ai polmoni in Svizzera da cui non si sarebbe più ripreso. L'occasione fu la consegna di una Jeep Wrangler ai Carabinieri.

“Nascondeva la sua malattia. Per un’ora sono stata con lui sotto i pini del Pincio per cercare di farlo riprendere. Gli tenevo le mani sul leggio per non farlo cadere. Marchionne non aveva bisogno di soldi, voleva salvare quelle aziende. Aveva capito benissimo che la fine della Fiat era arrivata in mano ad Elkann”. Il VIDEO qui.