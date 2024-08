Il gioco del supermercato spopola in Spagna, come Tinder si trova l'amore

Sei single e vuoi trovare l'amore? Forse dovresti lasciar perdere Tinder e andare a fare la spesa. In Spagna spopola il trend "Ligar en Mercadona" (tradotto sarebbe: "Flirtare al Mercadona", un noto supermercato iberico ndr) che sta trasformando le corsie del discount in un insolito luogo di seduzione e incontri romantici.

Decine di video virali su TikTok e Instagram mostrano persone che si recano a fare la spesa e assicurano: il supermercato è il luogo migliore dove incontrare la dolce metà. E allora via di sguardi complici e sorrisi, tra una fila alla cassa e una al reparto surgelati, chissà che Cupido sia pronto a colpire, nascosto proprio lì, dietro al cesto dei detersivi in offerta. Per i seguaci del trend ci sarebbe addirittura anche una "golden hour", perfetta per gli incontri: dalle 19 alle 20 di sera, quando le persone sono più rilassate.

La nuova moda ha travolto gli spagnoli, generando migliaia di commenti in rete, video satirici e persino servizi al telegiornale. Ma come funziona e come è nato tutto?

Ogni gioco ha le sue regole, anche la "seduzione" al supermercato. La prima è rendersi identificabili come una persona in cerca di nuove conoscenze, prendendo un'ananas dal reparto frutta e collocandola rovesciata nel carrello. Se si incrocia un'altra persona che ha lo stesso segnale di riconoscimento e la si trova attraente si può tentare un "match" (proprio come nell'app Tinder), semplicemente urtando il suo carrello della spesa. Non vi sembra già la scena iniziale di un film romantico?

C'è poi un linguaggio in codice: in base a ciò che si mette nel carrello si possono dare indicazioni sulle proprie preferenze. E così se mettiamo della cioccolata nel carrello siamo in cerca di "qualcosa di dolce e romantico". Se optiamo per dei barattoli di conserve preferiamo una storia "seria" che duri nel tempo. E infine se prendiamo delle caramelle vogliamo qualcosa di passionale e avventuroso.

Tutto è partito da un video su TikTok di una comica spagnola, @yosoyvylin, che ha spiegato come portare a termine questo curioso rituale di seduzione. Il video è diventato virale (oltre un milione di views) e molti nei commenti hanno confermato di recarsi davvero a fare la spesa con intenti "romantici".

In realtà, come sottolineano molti giornali spagnoli l'idea non è originale: già nel 2017 era stata lanciata da un concorrente del programma Frist Date, che aveva suggerito il supermercato tra i luoghi migliori per "rimorchiare". Accanto a centinaia di video che ironizzano sul trend, c'è anche chi lo difende come un modo per tornare alla ricerca di legami nel "mondo reale", dopo anni passati tra chat e like di foto su fredde piattaforme digitali. In fondo a chi non è mai capitato di fantasticare una storia d'amore nata in un luogo insolito, magari per un incontro fortuito? Ecco ora quel luogo potrebbe essere la corsia del discount, tra un barattolo di passata di pomodoro e un pacco di riso. E chi dice che non sia più romantico questo di un match su un app di incontri?