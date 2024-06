Il giornalista Giuseppe Cruciani (La Zanzara) a Noto

Noto - A Noto c'è in vacanza Giuseppe Cruciani (Roma, 1966), il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo della trasmissione La Zanzara in onda su Radio24 del Sole 24 ore. Cruciani è considerato uno shock jock, una personalità interna al mondo della comunicazione che unisce ai fatti di cronaca commenti offensivi e contenuti satirici.

A La Zanzara commenta i fatti del giorno con politici, opinionisti e radioascoltatori. Il programma è divenuto noto nel tempo per gli argomenti trattati che spaziano dalla satira più profana, alla comicità, dalla politica al sesso. Gli ascoltatori intervengono lasciando il loro numero alla radio e possono eventualmente essere richiamati da Cruciani. Molti interventi si trasformano spesso in liti accanite, nelle quali vengono presi di mira i conduttori stessi per le loro posizioni politiche.