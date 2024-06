Matrimonio Diletta Leotta a Vulcano, arancini per la Hunziker

Isole Eolie - In queste ore c’è un grande traffico in direzione Vulcano. Le nozze sull’isola, previste per domani, della conduttrice sportiva catanese di Dazn Diletta Leotta con il portiere del Newcastle Loris Karius stanno mobilitando tutti i possibili mezzi di trasporto per l’arrivo dei numerosi vip invitati al grande evento nuziale. Chiara Ferragni, prima di arrivare a Vulcano, si è fermata a Catania per un caffè mentre Michelle Hunziker non ha perso l’occasione di mangiare subito un arancino (o arancina alla palermitana). Gli sposi sono già sull’isola, con le rispettive famiglie, già da qualche giorno e stanno accogliendo in queste ore amici e colleghi che stanno arrivando da ogni parte d’Italia e d’Europa. Al matrimonio dovrebbero partecipare anche le sorelle Eleonora e Barbara Berlusconi, grandi amiche della sposa, la cantante Elodie (che non si sa se giungerà insieme al compagno Andrea Iannone), e ancora l’ex velica Elena Barolo, sull’isola con il compagno, lo stilista Alessandro Martorana, e poi la schermitrice siciliana Rossella Fiamingo, altra amica storica di Diletta e Roby, moglie del calciatore Claudio Marchisio.

Le nozze, a cui ovviamente non mancherà la piccola Aria, figlia della coppia, saranno celebrate alle ore 19 di domani nella chiesa delle Grazie di Gelso.