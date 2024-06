Barbara d'Urso: il mio mare è Marzamemi

Pachino - Come dare torto a Barbara d'Urso (Napoli, 1957) che ha deciso di trascorrere qualche giorno al mare a Marzamemi, l'incantata e incantevole frazione di Pachino non lontana dalla casa appena acquistata a Noto.

La conduttrice televisiva e showgirl sta attraversando un momento di transizione sul piano professionale dopo l'addio a Mediaset per le divergenze di vedute con l'editore, Piersilvio Berlusconi, e ha deciso di farsi coccolare a Noto, città dove aveva già fatto vacanza nell'agosto 2023, da alcuni amici che hanno rappresentato un pezzo della storia della moda europea che oggi hanno diversificato gli investimenti nel campo immobiliare.

L'acquisto della casa in Sicilia e nel Sudest è il coronamento di un viaggio verso il buen retiro che tra Noto e Marzamemi ha trovato il luogo ideale. Ed eccola Barbara al mare, nel mare di Marzamemi, il borgo di pescatori che ha mantenuto le sembianze primigenie e lanciato nel mondo dal film "Sud" di Gabriele Salvatores e dalla cucina della pioniera visionaria Lina Campisi e della sua trattoria "La Cialoma".

Nella foto, Barbara d'Urso durante una escursione in mare a Marzamemi con una guida.