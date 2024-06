Francesco Rutelli e Barbara Palombelli in vacanza a Noto

Noto - L'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli (Roma, 1954) e la moglie, la giornalista Barbara Palombelli, sono in vacanza a Noto e come due giovani innamorati scoprono il centro storico netino e i suoi angoli nascosti durante una passeggiata notturna. Rutelli è oggi uno splendido settantenne.

Un passato da radicale e poi da Verde. Due volte sindaco di Roma, due volte ministro (Ambiente e Cultura). Un addio definitivo alla politica nel 2013. Una passione per il cinema (che ora è diventato uno dei suoi nuovi lavori, Rutelli è a capo di Anica, società che rappresenta l'industria cinematografica), quattro figli, quattro nipotini e una moglie con cui sta da 44 anni, la giornalista Barbara Palombelli (Roma, 1953).

Palombelli è stata giornalista Rai, Mediaset, del Corriere e di Repubblica. Ha sposato Rutelli nel 1982; la coppia ha scelto un rito civile con pochi invitati, tenendo molto alla loro privacy, per poi rinnovare le promesse in chiesa nel 1995. Desiderosi di una famiglia numerosa, dopo aver avuto il loro primo figlio, Giorgio, i coniugi hanno adottato altri tre figli: Serena (concorrente al Grande Fratello 2019), Francisco e Monica; Barbara è poi diventata nonna di Bryan e Carlo Stefano.

Barbara ha un anno in più di Francesco suo marito.