Diletta Leotta sposa a Vulcano con il calciatore Karius

Isole Eolie - È arrivata alle 19:30 accompagnata dal padre: Diletta Leotta sposa in bianco con tanto di velo. La conduttrice di Dazn ha scelto un abito in pizzo di Atelier Emè, con bustino rigido che si allarga in una gonna morbida. Capelli raccolti e orecchini preziosi per lei con un rito classico: il marito Loris Karius, all’altare con la mamma, ha tirato su il velo dalla faccia della sposa che è apparsa visibilmente emozionata. Nella cornice dell’isola di vulcano ventosa.

News Correlate Matrimonio Diletta Leotta a Vulcano, arancini per la Hunziker

L'isola di Vulcano, e più precisamente il lussuoso Theresia Resort, hanno ospitato quello che per molti è il matrimonio dell’estate: nel pomeriggio di sabato 22 giugno è stato pronunciato il sì, che sancisce l’unione tra la conduttrice e il calciatore, genitori della primogenita Aria, un anno ad agosto 2024. È proprio alla piccola è dedicato il tema in tutto il resort «Aria d’amore». Queste le parole che si leggono su alcuni gadget postati dagli ospiti, come per esempio su un bicchiere bianco e giallo con la maxi scritta.

Nulla è stato lasciato al caso dunque. Anche i palloncini appesi in giro per il resort sono gialli. Qualcuno parla di tre cambi d’abito, dal lungo al corto. Il White party di venerdì sera è stato l’occasione per accogliere gli ospiti della coppia, 160. Molti dei quali famosi, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker e la figlia Aurora, da Elena Barolo, Roberta Sinopoli, Alice Campello e Alessandro Martorana ai coniugi Di Vaio fino ai «Me contro te».