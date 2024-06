Barbara d'Urso a cena a Pozzallo

Pozzallo - Dopo la notizia dell'acquisto della casa a Noto, Barbara d'Urso (Napoli, 1957) si radica nel Sudest siciliano frequentando i locali e i ristoranti che sono di riferimento per chi vuol trascorrere una serata tra amici.

Così due sere fa è apparsa a Pozzallo in una trattoria di pesce, dove è stata salutata dagli avventori. Abitino estivo, capelli sciolti, la conduttrice televisiva che per anni ha intrattenuto il pubblico pomeridiano di Canale 5 prima delle polemiche con Piersilvio Berlusconi, è apparsa in ottima forma e invidiabile abbronzatura.

Capace di dividere l'opinione pubblica in maniera verticale tra ammiratori e detrattori, la d'Urso si conferma personaggio popolarissimo e capace di scatenare polemiche.