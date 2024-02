Lorella Cuccarini, a 58 anni Calisthenics, ballo e camminate

Una sana alimentazione e tanto sport sono la ricetta perfetta per un fisico in forma e in salute: Lorella Cuccarini ci insegna come essere sempre al top a 58 anni dopo tre parti di cui uno gemellare.

Lorella è sempre stata una grande sportiva. Ha iniziato a praticare danza quando era una bambina di nove anni, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Si è innamorata così tanto di questa disciplina da non abbandonarla più! Pensate che a soli 12 anni fece la sua primissima apparizione televisiva. Ma nonostante la danza sia il suo primo amore, oggi Lorella Cuccarini si dedica anche ad altri sport…

La parola d’ordine nella routine di Lorella è costanza. Alterna due tipi di allenamento, Metabolico e Calisthenics, un’ora al giorno. Il primo è l’allenamento con i pesi, con il fine di costruire massa magra e di attivare il metabolismo. Il secondo, invece, sfrutta il peso corporeo durante gli esercizi. Il consiglio di Lorella se non si ha voglia di chiudersi in palestra? Camminare, almeno mezz’ora al giorno, con un’andatura sostenuta.

Per quanto riguarda l'alimentazione la conduttrice non segue un regime alimentare preciso. Cerca di mangiare sano e pulito, senza privarsi di nulla e cercando di variare spesso le fonti. Non rinuncia mai a pasta e riso, meglio se integrali, mentre non si concede spesso il pane. Merenda due volte al giorno con frutta fresca, frutta secca e barrette proteiche. Insomma, mai sotto i cinque pasti al giorno.

Non solo palestra e alimentazione, perché per Lorella prendersi cura di sé significa farlo a 360 gradi. Pone molta attenzione alla cura della sua pelle, soprattutto perché lavorando in televisione usa molto trucco. La sua routine quotidiana? Contorno occhi e crema viso idratante. Anche qui la parola d’ordine è… costanza.