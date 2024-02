Angelina Mango ritrova la scatola del premio di Sanremo

Sanremo - Era stata dimenticata sul palco del teatro Ariston di Sanremo la custodia del premio di Angelina Mango, vincitrice del 74esimo Festival della Canzone Italiana e il cui video appello pubblicato sui social per ritrovarla è subito diventato virale. A confermarlo è il patron del teatro Walter Vacchino in diretta a «Stasera c’è Cattelan» su Rai2 mentre la cantante era ospite in studio. La custodia rossa era rimasta in teatro dopo la puntata di «Domenica In», ed è stata ritrovata da chi si occupa della gestione della struttura teatrale.