Martin Scorsese ad Aidone per il documentario su antichi naufragi

Aidone, Enna - Il regista Martin Scorsese (New York, 1942) è stato due giorni fa al museo archeologico di Aidone per le riprese del suo documentario "Shipwrecks of Sicily" . Nella foto, anche l'archeologa Serena Raffiotta. L'archeologa fu fautrice del ritorno in Sicilia della testa di Ade, o Barbablù. La testa di Ade è una scultura in terracotta policroma di età ellenistica rinvenuta nel parco archeologico di San Francesco Bisconti a Morgantina, ad Aidone. Raffigura con grande realismo il dio greco degli Inferi, Ade, e rappresenta un esempio straordinario dell'arte greca antica. La storia di questa testa è ricca di colpi di scena. Dopo essere stata trafugata, finì nelle vetrine di un museo americano con l'errata etichetta di "Testa di Zeus". Solo grazie a un minuzioso lavoro di ricerca condotto da Serena Raffiotta ed altri archeologi, fu possibile identificare il luogo di provenienza, ossia Morgantina. Dopo un lungo percorso, la scultura è tornata in Italia e oggi è esposta al Museo archeologico di Aidone.

News Correlate Martin Scorsese ad Aci Trezza

Martin Scorsese sta girando in Sicilia un documentario sugli antichi relitti del Mar Mediterraneo. Il regista Premio Oscar è siciliano di origine, come è noto ai più, a Polizzi Generosa sono nati i suoi nonni paterni. Il progetto di documentario si basa sulla ricerca dell'archeologa statunitense Lisa Briggs, professoressa e ricercatrice presso la Cranfield University in Inghilterra. Briggs è specializzata in archeologia terrestre e subacquea, e fa uso di strumenti scientifici, tra cui l'analisi del DNA, sui reperti recuperati da antichi siti di naufragi per ricostruire storie di navi, marinai, carichi e commercio marittimo nel mondo antico.