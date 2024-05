Infiorata di Noto 2024, il programma

Noto - Ogni anno, da 45 anni, la Città di Noto fissa il suo appuntamento con l'evento dell'Infiorata, una tradizione riproposta annualmente da oltre 40 anni. In occasione di questo evento, la cittadina siciliana già nota per le sue perle barocche, diviene centro turistico ancor più rilevante, attirando visitatori da ogni parte d'Italia.

Cos' è l'Infiorata di Noto?

Si tratta di un famoso "tappeto fiorito", che copre la Via Corrado Nicolaci. Questa serie di bozzetti, progettati e disegnati da artisti locali, sono ispirati ad un singolo tema che viene scelto ogni anno. Tradizione vuole che il bozzetto che rappresenta lo stemma di Noto sia appannaggio dell'Istituto d'arte della città; come opera fuori concorso, essa apre il tappeto fiorito con il primo riquadro. Il tappeto, di circa 700 mq, richiede l'impiego di circa 400 mila fiori, tra margherite (in prevalenza), rose, garofani e vari fiori di campo, che le campagne netine nel mese di Maggio concedono in abbondanza.

Quando si tiene?

Secondo la tradizione, la celebrazione viene riproposta il terzo weekend di Maggio, e l'intera manifestazione è organizzata in più giornate, permettendo ai turisti e ai cittadini non soltanto di ammirare queste splendide creazioni ma anche di partecipare a numerosi eventi correlati.

Le date esatte dell'Edizione 2024 vanno dal 17 al 21 maggio

L'allestimento inizierà nel pomeriggio di Venerdì 17 Maggio ma l'apertura al pubblico sarà Sabato 18 dalle ore 9:00.

Programma edizione 2024, 45esima edizione dell'Infiorata di Noto dedicata a Puccini

Quest'anno è stato scelto il tema "Omaggio a Giacomo Puccini nel suo Centenario", pertanto i16 bozzetti creati dai Maestri Infioratori saranno ispirati alle opere musicali di Giacomo Puccini. I visitatori potranno apprezzare il ricco patrimonio barocco cittadino ed assistere ad eventi culturali tra le vie della città e negli splendidi palazzi nobiliari. Tutt'intorno i mercatini, consentono di acquistare i prodotti tipici del territorio siciliano e di raggiungere le vie adiacenti il Corso, quali via Cavour, passaggio nobile, ricca di monumenti barocchi quali Palazzo Astuto e Palazzo Cannicarao. Da non perdere i tortuosi e labirintici vicoli medievali (Agliastrello, Mannarazze, Carmine).

Tra i vari eventi, il più rappresentativo è la caratteristica sfilata degli sbandieratori e il Corteo Barocco che, percorrendo il Corso Vittorio Emanuele, sottolineano la bellezza ed il fascino della Cattedrale e rendono partecipi altre due splendide piazze: Piazza Municipio e Piazza XVI Maggio, quest'ultima dominata dalla Chiesa di San Domenico e dal Teatro.