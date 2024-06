Valeria Solarino in vacanza nella sua Modica

Modica - Va bene il cinema, ma la letteratura è letteratura. Valeria Solarino (Barcelona, 1978) è in questi giorni a Modica, città del padre, dove ha vissuto in estate durante le vacanze nel periodo infantile e adolescenziale. Ha approfittato della vacanza per assistere alla presentazione del libro Abel, sulla scalinata della chiesa di San Giorgio da parte di uno dei suoi autori preferiti, Alessandro Baricco.

Vissuta a Torino, dopo la nascita in Venezuela, Valeria lasciò la Facoltà di Filosofia di Torino per abbracciare il mondo del cinema, che le ha regalato grandi soddisfazioni e plauso del pubblico.

Ricordiamo, fra le altre, le sue interpretazioni in Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi diretta dal compagno Giovanni Veronesi, e poi in Caos Calmo tratto dall'osannato romanzo del cognato Sandro Veronesi. Ha recitato sotto la direzione di Michele Placido in Vallanzasca - Gli angeli del male, in Manuale d'amore 3, sempre diretto da Giovanni Veronesi e nel film di Muccino A casa tutti bene.

Abbigliamento casual, sorriso smagliante, Valeria è sempre bella e brava.