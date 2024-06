Lorella Cuccarini bellissima in costume

59 anni il prossimo 10 agosto, Lorella Cuccarini è tra i volti tv più apprezzati dal pubblico. Una carriera eclettica ed un talento versatile, ha debuttato giovanissima come prima ballerina e ha poi intrapreso la strada di conduttrice e anche di cantante. Oggi è tra i coach di Amici, voluta da Maria de Filippi per le sue doti ed il suo entusiasmo per la vita. E, nonostante abbia ricevuto diverse proposte dai vertici Rai, Lorella ha deciso di rimanere nel talent di Canale 5.

Ad Amici la Cuccarini non solo insegna, ma è tornata anche a ballare. Nel serale si è esibita con Emanuel Lo rivelando ancora una volta il suo talento. L’amore per la danza e il suo dinamismo l’hanno inoltre portata a co-condurre il Festival di Sanremo a fianco di Amadeus. Oltre 800 mila follower la seguono sui social ed è un personaggio tanto amato dai giovani, che apprezzano i suoi video e reel dove appare spesso con i vari ex allievi del talent di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini è molto attiva online. Condivide momenti del suo privato, insieme ai numerosi backstage del suo lavoro. Inoltre, non manca di prestare la sua immagine ad alcuni brand. Nonostante l’età, la coach di Amici ha un fisico perfetto e statuario. Infatti, tiene particolarmente alla forma fisica e segue una sana alimentazione. Nei giorni scorsi si è mostrata su Instagram in bikini e ha suscitato la reazione dei fans, i quali non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei.

Nella piscina della sua villa alle porte di Roma, Lorella Cuccarini non ha esitato a mostrarsi in bikini. Pancia piatta, gambe sinuose e bicipiti cesellati, la showgirl è bellissima! Il video ha scatenato i social ed è stato sommerso dai complimenti: “Statuaria, elegante, radiosa, meravigliosa, la nostra Dea Lorella”, ha commentato un utente.

E ancora: “Lorella sei uno spettacolo, lo spettacolo degli spettacoli”. E poi tanti altri “sublime”, “bellissima” e “incantevole”, tra cuoricini e like. La Cuccarini è davvero in gran forma, sembra una ventenne e non sente affatto il peso dei suoi anni.