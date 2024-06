Yacht, Quantum of Solace, a Taormina il miliardario John Staluppi

Taormina - È approdato a taormina il Quantum of Solace, yacht da sogno di proprietà dell’armatore americano più famoso, ma anche più eccentrico, del mondo. Stiamo parlando di John Staluppi, magnate di Brooklyn, con una passione molto speciale per 007, l’agente segreto creato da Ian Fleming. Non a caso il suo yacht si chiama Quantum of Solace, come il secondo film di 007 con il nuovo volto dell’attore Daniel Craig, datato 2008.

Quella di Staluppi è la storia di un miliardario che è nato da padre elettricista e madre casalinga ed è riuscito poi a fare fortuna, anche grazie alla sua passione per le auto e soprattutto per la sua lungimiranza negli affari. A 16 anni era meccanico, poi passò a lavorare per la Honda, e nel giro di 10 anni è riuscito a mettere in piedi 20 concessionarie rendendo celebre il marchio Honda. Staluppi è il fondatore della Gruppo Atlantic Auto, che gestisce 25 concessionarie a Long Island e cinque concessionarie in Nevada. Ogni anno il gruppo vende 50.000 auto nuove. E 20.000 auto usate e servizi per quasi 1 milione di auto. Il resto lo hanno fatto il suo amore per la nautica e per la pesca sportiva, che lo hanno spinto a ideare Millennium Super Yachts, una linea di yacht personalizzati di pregio, unica sia in termini di bellezza ed estetica che di qualità ed efficacia delle prestazioni. Yacht che soprattutto portano il nome dei film di 007, come For Your Eyes Only e Octopussy.

Ed è così che Staluppi è diventato un personaggio famoso in tutto il mondo. A rendergli onore le diverse iniziative di solidarietà che lo vedono attivo protagonista per aiutare chi ha bisogno, perché come dice lui “anche i ricchi non devono dimenticare le origini umili”. Già nel luglio 2023 Quantum of Solace aveva raggiungendo la baia di Villagonia e anche quest’estate lo splendido yacht di Staluppi rinnova il suo appuntamento con una tappa nella Perla dello Ionio.