Victoria Cabello ricoverata in ospedale: "Il mio anestesista si chiama Gesù"

L'occlusione di una vena non ferma Victoria Cabello, ricoverata in ospedale per un piccolo intervento. Con un video sui social, la conduttrice televisiva ha voluto raccontare ai fan i momenti prima dell'operazione, condividendo anche un aneddoto divertente sul suo anestesista.

L'arrivo in ospedale per una «vena intasata nel massetere», le rassicurazioni ai follower «non ho niente di grave», e poi, infine, l'incontro con il dottor Gesù. «Trovo che questo sia un segno. Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co...», ha scherzato la conduttrice.

La conduttrice ha mostrato ai follower anche il pannolone che le hanno messo dopo l’operazione per rassicurarli: «Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero e non avrei mai postato niente ma quando scopri che l'anestesista si chiama Gesù...comunque sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies». IL VIDEO: