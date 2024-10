Alessandra Mastronardi: il matrimonio in crisi

I suoi sorrisi solari ingannano: Alessandra Mastronardi è una delle nostre attrici più riservate. Le notizie sulla sua vita privata sono come una eco in lontananza che poi si disperde. Ad esempio, nell’estate del 2023 aveva sposato il dentista romano Gianpaolo Sannino. Si erano ritrovati 17 anni dopo aver avuto una love story (guarda). Il «sì» era stato scenografico: Anacapri, cabriolet, lungo velo. Ma otto mesi dopo, ecco i sintomi delle crisi amorose ai tempi dei social…

I follower hanno notato che le foto delle nozze erano state cancellate dai profili, e che Alessandra aveva smesso di seguire Gianpaolo. Non solo: l’attrice non è più apparsa con lui in pubblico e non è più stata avvistata la fede al dito. Come alla recente Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet del film Campo di battaglia di Gianni Amelio “accompagnata” da un elogiatissimo abito da sera lungo, della collezione couture di Giorgio Armani Privé ma assolutamente non dal marito.

Si è detto che lui se ne fosse andato via di casa, e oggi persino Wikipedia dà per certo che si siano separati. Ma non c’è mai stato un annuncio ufficiale. Nelle nostre foto esclusive vediamo l’attrice sorridere in un’assolata giornata a Roma. Incontra degli amici a Trastevere, mangiano tutti insieme al ristorante e poi fanno una passeggiata. Il clima è goliardico, scherzi e abbracci. Ma un particolare non sfugge: c’è di nuovo un cerchietto d’oro attorno al suo anulare sinistro. Nonostante la sua riservatezza, Alessandra vuole dirci qualcosa? Forse che la crisi matrimoniale è superata?