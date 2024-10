Elena Sofia Ricci: "Io bambina e l'amico dei miei genitori. Mi vergognai"

Nella vita di Elena Sofia Ricci non sono mancate le sofferenze. L’attrice è stata abusata nel 1974, a soli dodici anni, da un amico di famiglia. A proposito di tale drammatico avvenimento ha poi raccontato al Corriere: "Sono 45 anni che aspettavo questo momento. Non ho mai parlato finché era in vita mia madre, ma mi ero promessa di farlo quando se ne sarebbe andata. «Non sono riuscita a confessare l'abuso a mia madre, mi vergognavo e avevo paura. Invece no! Bisogna parlarne, avrei dovuto farlo a 12 anni; questo silenzio mi è costato tantissimo e ho pagato pesantemente lo scotto. Invece dobbiamo insegnare ai nostri figli a non avere paura, a denunciare subito, e gli uomini dovrebbero scendere in piazza contro la violenza sulle donne, lo devono fare altrimenti si rischia di far venir fuori un "rigurgito" di femminismo che stride. Gli uomini dovrebbero manifestare per dire: 'I veri uomini si comportano in un certo modo'.» A Vanity Fair ha parlato della sua gioventù: «Io a 20 anni ero in bilico, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive. Oggi se mi volto indietro vedo dieci inferni e penso di essere stata molto fortunata a non essere precipitata del tutto».

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri, nasce a Firenze, 29 marzo 1962 (ha 62 anni). È alta 1 metro e 67 centimetri e pesa 55 chili. Figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto, e nipote abiatica dell'architetto Leonardo Ricci, esordisce giovanissima in teatro. Elena ha una sorella, Elisa Barucchieri (classe 1967), danzatrice. Si fa notare al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati che le vale il Globo d'oro come miglior attrice rivelazione.

Numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive tra le quali Orgoglio trasmessa da Rai 1 a partire dal 2004, in cui ha interpretato fino ai primi episodi della terza ed ultima stagione il ruolo della nobile Anna Obrofari. Molto importante per la sua carriera anche il successo riscosso dal 2006 con la fiction di Canale 5 I Cesaroni, in cui interpreta il ruolo di Lucia Liguori, moglie di Giulio (Claudio Amendola). Elena ha fatto parte della serie per cinque stagioni sino al 2011. Prima ancora aveva interpretato il ruolo di Elisa nella serie TV Caro maestro (Canale 5) e poi ci sono state Che Dio ci Aiuti e ora teresa battaglia. Mentre al cinema è stata protagonista di film girati tra grandi registi come Ferzan Ozpetek, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese, Ricky Tognazzi e tanti altri.

I genitori

«I miei genitori si sono separati quando ero molto piccola - ha raccontato l’attrice al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - Io sono cresciuta con mia madre Elena, che è stata la prima donna scenografa in Italia, e con il suo nuovo compagno, il regista Pino Passalacqua, che mi ha amato come se fossi figlia sua. Poi, a trenta anni, grazie a un percorso di psicoterapia, ho trovato la forza per riallacciare i rapporti con il mio papà naturale. E anche con i figli che mio padre aveva avuto da legami successivi. Per anni non ci siamo frequentati, ora siamo inseparabili».

La vita privata

Nel 1991 l’artista si è unita in matrimonio con lo scrittore Luca Damiani, per poi divorziare circa un anno dopo. Nel 1996 si è invece legata a Pino Quartullo, suo collega: dalla loro storia è nata Emma, la prima figlia. Dal 2003 al 2022 ha avuto una storia d’amore, con tanto di matrimonio, con Stefano Mainetti, dalla quale è nata Maria. La figlia maggiore di Elena Sofia Ricci è Emma Quartullo: nata nel 1996 dall’amore tra Elena Sofia Ricci ed il regista ed attore Pino Quartullo, Elena ha scelto di seguire i passi della mamma e si è fatta conoscere dal grande pubblico di Rai 1, recitando proprio accanto alla madre nella fiction “Vivi e lascia vivere”. Emma, però, non è solo una attrice, ma ha anche una grande passione per la fotografia e per il pianoforte.

Il gossip smentito

Ma dopo la separazione dall'ex l'attrice ha un nuovo compagno? Si è vociferato di un presunto flirt con Gabriele Anagni, giovane attore noto soprattutto per il ruolo di Alfredo Perico. L’attrice ha smentito categoricamente il gossip pubblicando su Facebook un duro sfogo: «Gabri, ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento perché qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere che è un fake news senza precedenti».

Dove vive

Attualmente, l’attrice fiorentina è residente a Roma, anche se si sa che ha cambiato casa, non si conosce l’esatta posizione: si sarebbe spostata infatti da Trastevere in una zona più tranquilla a Roma nord e con molto più verde. Gli interni di casa sua, resi visibili da alcuni scatti presentati qualche anno fa a Domenica In, lasciano trasparire uno stile di design estremamente moderno, ma che strizza molto l’occhio a una dicotomia di contrasti tra vecchio e nuovo. Nella zona giorno l’attrice ha collocato diversi pezzi di design, tra cui sedie e tavoli in stile retrò, muratura e quadri alle pareti. Gli specchi sono presenti in molte stanze e riflettono la luce dorata predominante, resa ancor più calda dal colore miele del legno scelto per i rivestimenti e per gli arredi.