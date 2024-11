Bianca Balti per la prima volta senza capelli dopo la chemio

Fin dalla primissima diagnosi di tumore ovarico, Bianca Balti ha scelto di condividere passo dopo passo il suo percorso di guarigione sui social. L'operazione, la cicatrice, la chemioterapia, il taglio di capelli. Oggi una nuova tappa: la top model italiana ha pubblicato un video su TikTok in cui si mostra, per la prima volta, con i capelli rasati a zero. Nella didascalia del post scrive: «Once a bad b**ch… always a bad bitch». Che in italiano significa: «Una volta una stron*a... sempre una stron*a».

A fare da sottofondo al filmato la classica musica dei film Disney, accompagnata dalle parole «she gave no fuc*s, not even one», ovvero «a lei non fregava un ca**o, nemmeno uno», mentre Balti prima si mostra con i capelli corti, poi totalmente rasata. Una dimostrazione di forza e positività da parte della 40enne italiana, che ha deciso di affrontare in questo modo la malattia, condividendo con il suo pubblico (su Instagram vanta oltre 1,5 milioni di follower, su TikTok 97mila circa) ogni momento di questo percorso. Nel dicembre 2022, Bianca Balti si sottopose a una mastectomia bilaterale, ovvero l'asportazione di entrambi i seni, come misura preventiva contro il cancro. Una decisione presa in quanto portatrice della mutazione BRCA, che aumenta significativamente il rischio di sviluppare tumori, soprattutto al seno e all’ovaio. Già all'epoca aveva espresso l’intenzione di farsi rimuovere anche le ovaie per prevenire ulteriori rischi, ma la modella 40enne si è ritrovata, due anni dopo, ad annunciare di essere stata operata per un tumore ovarico diagnosticato già al terzo stadio. Questo il suo messaggio, via social, il 15 settembre: «Domenica scorsa mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza.

Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo sconfiggerò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. Le cose accadono nella vita, bisogna trovare una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita».