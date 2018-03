Modica: tentano di rubare l'auto di una commessa, arrestata coppia

Modica - La polizia di Modica ha arrestato F. A. 36 anni, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e F. M., 39 anni, con analoghi pregiudizi di polizia.

Ieri sera,è stato segnalato un furto d’auto nella zona retrostante via Sacro Cuore.

La vittima, una commessa di uno dei negozi situati lungo tale via, al termine del lavoro si recava nel piazzale dove nel pomeriggio aveva parcheggiato la propria autovettura, ma si è accorta che l'auto non c'era più.

Subito dopo la segnalazione del furto, la donna (insieme ad un'amica) ha ritrovato l'auto poco dopo parcheggiata in una stradella laterale della via Sacro Cuore, aperta ma senza chiavi nel cruscotto. Quindi le due ragazze si sono fermate cercando di recuperare le doppie chiavi dell’auto.

Subito dopo sono arrivati i due ladri e la ragazza li ha affrontati: in poco tempo è riuscita a riprendersi le chiavi della macchina che la ladra teneva ancora in mano. Vistisi scoperti, i due si davano alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo delle pattuglie della Polizia la malcapitata narrava i fatti accaduti poco prima aggiungendo di aver riconosciuto i due ladri nella coppia che lo stesso pomeriggio era entrata nel negozio presso cui lavorava, chiedendo alcune informazioni.

I due sono stati arrestati per il reato di furto in concorso e su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa sono stati accompagnati presso la propria abitazione sita in Ragusa in regime degli arresti domiciliari, dove si trovano tutt’ora ristretti in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato dalla polizia.