Laura Pausini fa sold out ad Acireale, costretta a replicare

Acireale - Il tredicesimo album di Laura Pausini, escluso antologie e raccolte, inizia il suo cammino sotto una buona stella. Presentato a bordo di un'aereo, pubblicato contemporaneamente il tutto il globo, "Fatti sentire", al di là della campagna promozionale che lo sosterrà, avrà come alleata una tourneè internazionale, che toccherà anche varie città italiane.

Dopo la pubblicazione del calendario concertistico, in pochi giorni sono sold out le prime date, come nel caso della tappa al Pal'Art di Acireale. Alla già comunicata del 28 settembre, viene ufficialmente aggiunto il raddoppio del 29 settembre.

Venticinque anni di carriera celebrati nel miglior modo possibile, pensando ai sentieri attraversati in varie paesi, tra concerti, ospitate televisive e dischi appositamente creati per il mercato latino.

Da quel Sanremo 1993, di solitudine artistica ne è rimasta ben poca alla cantante romagnola, tracciando un punto di riferimento per la canzone italiana esportata fuori dalle mura di casa.