Incendio in un ristorante, a fuoco undici Ford nuove. VIDEO

Ragusa - Undici Ford Ecosport a fuoco, distrutte. Una lanterna cinese accesa durante una festa di compleanno in un ristorante ha determinato un rogo nel giardino del ristorante dove si teneva la festa, coinvolgendo 11 Ford Ecosport nuove da immatricolare della concessionaria ST.

L'allarme alle 1.39 di venerdì. I pompieri hanno inviato due squadre con autobotti al seguito. Il precipitare a terra di una lanterna utilizzata in un locale dove si festeggiava un compleanno ha innescato prima un principio di incendio di alberi resinosi che rapidamente ha coinvolto un deposito all'aperto di auto nuove nella zona industriale di Ragusa.

I pompieri hanno evitato che l'incendio coinvolgesse il locale pubblico, che le bombole utilizzate per la cucina venissero eccessivamente surriscaldate, ed evitando che l'incendio coinvolgesse tutte le auto parcheggiate, in numero ben superiore a undici.

E tuttavia, 11 Ford EcoSport sono andate distrutte dalle fiamme.

Alle 5.00 del mattino dopo aver concluso le operazioni di bonifica le squadra hanno fatto rientro in sede. Indagini della Polizia.