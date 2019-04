Gucci sceglie i templi di Selinunte per la nuova campagna 2019. FOTO

Non solo Dolce & Gabbana. La Sicilia diventa motivo di ispirazione anche per Gucci.

Selinunte fa da sfondo alla campagna di Gucci e lancia i templi siciliani nel mondo. La griffe ha utilizzato il Parco Archeologico come location per spot video e shooting fotografici dal 21 al 25 gennaio 2019. Il video è stato realizzato nella spiaggia alla foce del fiume Belice con alcuni modelli che fanno surf.

La campagna Gucci pre-fall ritrae un gruppo di bohémien fra le rovine dei templi del parco archeologico di Selinunte. In questo sito, che risale al VII secolo a.C., Gucci evoca lo spirito del classico simposio, la pratica conviviale che faceva seguito al banchetto, durante la quale i convitati socializzavano accompagnati da musica, danze e poesie.

Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, da tempo guarda all'antico e la scelta di Selinunte per creare un tableau vivant contemporaneo ne è la conferma. I ragazzi protagonisti rappresentano le tendenze della contro cultura che popola Venice Beach, in California, hardcore punk, rollerblader, bodybuilder e surfisti.

Selinunte fu fondata dai greci nel VII secolo a.C. sulla costa sud-occidentale della Sicilia. Nell'acropoli vi sono nove templi e altri tre fuori le mura, nella collina orientale, fra cui il tempio di Hera che figura nella campagna.

La decisione di fotografare le collezioni in uno scenario come Selinunte contribuisce a promuoverne il patrimonio culturale e a renderlo significativo per le giovani generazioni.