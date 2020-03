Morta Felicita. Non ha mai detto a Chiambretti chi fu suo padre

Torino - Il Coronavirus ha stroncato a 83 anni Felicita Chiambretti. Il figlio showman è stato sottoposto a tampone dall'esito incerto.

Piero Chiambretti (Aosta, 1956) era molto legato alla madre, poetessa e autrice di canzoni, considerata da molti la vera artista di famiglia. Una donna coraggiosa, la signora Felicita, capace di crescere da sola il figlio a cui non ha mai detto chi è il padre. «Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa», diceva in un'intervista di vent'anni fa, quando il figlio muoveva i primi passi di una lunga carriera di successi. «Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì - aveva aggiunto -. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla. Approfitto di questa occasione per chiedergli scusa di non avergli mai detto chi era suo padre».