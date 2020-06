In questo periodo le feste di compleanno sono ancora vietate. Almeno per chi è abituato a darci dentro con i festeggiamenti e non lesina sul numero degli invitati. Sono ammesse solo le feste in famiglia e tra conviventi, magari non sarà la festa sognata da molti ma è comunque un modo piacevole per festeggiare un compleanno.

Tutto questo però è temporaneo e a breve dovremmo poter riprendere anche con le feste. Magari giusto in tempo per il compleanno di qualcuno di voi.

L'eventuale mancanza di una festa però non deve eliminare anche altre tradizioni, come gli immancabili regali che parenti e amici fanno al festeggiato.

Questo è ancora più vero quando arriva un compleanno più sentito di altri, cosa che in genere capita quando arriva una cifra tonda. Poco importa se è solo un numero e una persona cambia poco tra un anno e l'altro. Le cifre tonde vengono sempre viste come degli importanti momenti di svolta. Una sorta di rito di passaggio tra una fase e un'altra della propria vita.

Il concetto è applicabile a tutte le cifre tonde, anche per il compleanno dei 20 anni. Un compleanno che in parte è messo in ombra da quello per i 18 anni; l'unico vero compleanno che porta dei cambiamenti.

Compiere 20 anni però non è una cosa banale, si passa dall'essere teenager all'età adulta. O quasi. Diciamo che si entra in quella terra di mezzo che può finire anche molti anni dopo, e per qualcuno poi prosegue anche dopo i 30 anni.

Un'occasione così importante merita delle celebrazioni all'altezza. Con una festa - quando possibile - e con dei regali per i 20 anni in grado di far felice il festeggiato.

Riuscirci non è un'impresa impossibile ma non è nemmeno una banalità. Trovare cosa regalare a chi sta per compiere 20 anni può rivelarsi più complicato del solito.

Internet però è un'ottima risorsa per trovare le cose, anche i regali, soprattutto quelli più curiosi e originali. Così abbiamo chiesto l'aiuto del sito DottorGadget per consigliarvi 5 idee regalo per chi compie 20 anni.

Poster 100 cose da grattare

Si tratta di una linea di poster dedicati a vari argomenti con 100 caselle che celano un'illustrazione a colori. Le caselle associate a cose già viste, fatte o provate si possono grattare, per le altre bisogna prima comare le lacune. Le tematiche dei poster sono molto varie, si va dai film, serie TV e videogame, ai libri, cibi, luoghi da visitare e molti altri.

Lampada PlayStation

Un elemento di arredo imprescindibile per gli amanti della console targata Sony. È un prodotto ufficiale che esalta le 4 icone presenti sul controller della PlayStation. Per un regalo per i 20 anni ancora più scenografico c'è anche una versione XL, con le 4 icone molto più grandi e sovrapposte a 2 a 2 anziché essere tutte una di fianco all'altra.





Charm Harry Potter

La linea di charm ufficiali del mago più amato di sempre. La linea offre tantissimi charm dedicati alle icone e ai simboli più distintivi della saga di Harry Potter. Oltre agli charm trovate anche i bracciali ufficiali, altrimenti possono essere usati con i bracciali per charm di altri marchi.

Piega magliette

A 20 anni è ora di iniziare a prendersi cura del proprio armadio e dei vestiti. Se piegare maglie e felpe è troppo complicato c'è il Piega magliette, un gadget per ottenere un risultato perfetto in un attimo. Inoltre è un gadget visto nella serie The Big Bang Theory, quindi sarà un regalo doppiamente gradito.

Dado decisionale

Un'altra cosa che si inizia a fare a 20 anni è prendere grandi decisioni. Per chi ha un budget ridotto ma vuole fare un regalo goliardico e di sicuro gradimento c'è il Dado decisionale. Un dado da 6 speciale da interrogare ogni volta che bisogna prendere una decisione. Il dado deciderà per voi. Sempre che gli diate retta.