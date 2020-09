Ecco quali sono le mascherine di moda

Coronavirus, le case di moda hanno iniziato a produrre mascherine griffate. Louis Vuitton ha lanciato la visiera anti-Covid in versione luxury, si chiama «LV Shield». Farà parte della collezione Cruise 2021, disponibile nei negozi di tutto il mondo dal 30 ottobre. Il prezzo definitivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 900 euro. Lo scorso aprile la maison Vuitton si è unita allo sforzo globale di realizzare dispositivi di protezione individuale per supportare gli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia: la società ha riutilizzato diversi laboratori in tutta la Francia per produrre centinaia di migliaia di maschere non chirurgiche. Inoltre, il marchio ha donato migliaia di camici ospedalieri a sei ospedali di Parigi che necessitavano con urgenza di equipaggiamento protettivo. Considerando anche l'attuale alto numero di contagi giornalieri in Francia.

Va forte la mascherina in seta monogram di Fendi: 190 euro il costo dell'oggetto che, stando al successo avuto, si preannuncia come un oggetto da collezione più che come dispositivo di protezione fine a se stesso.

Burberry, in agosto, ha svelato una prima selezione di maschere per il viso con tecnologia antimicrobica, disponibili esclusivamente online. Con la percentuale di ogni vendita destinata ad aiutare le comunità che colpite dalla pandemia globale. Il prezzo è 130 euro. Le maschere protettive in cotone con motivo Vintage check, in beige d'archivio e celeste, sono prodotte in modo sostenibile con tessuto rivalutato. Le maschere rispettano ovviamente i criteri di efficienza di filtrazione delle particelle e sono implementate con tecnologia antimicrobica.

Molte le case di moda che, già da quest'estate, hanno pensato a mascherine abbinate-letteralmente-agli abiti: il brand Sartoria 74 ha presentato le proprie creazioni della collezione primavera-estate 2021 durante la sfilata di Altaroma a Roma. In passerella anche mascherine con bocche dal rossetto rosso.

Mascherine per le spose

Più della metà delle coppie che avrebbe dovuto sposarsi quest’anno ha deciso di rimandare le nozze al 2021, ma tutte le altre hanno scelto di celebrare il matrimonio lo stesso, ovviamente rispettando le norme del distanziamento sociale. E tra gli accessori di una sposa ai tempo della pandemia non deve e non può mancare la mascherina. Molte donne hanno scelto la mascherina di pizzo, che ben si abbina a tutti i modelli da sposa. Alcuni atelier, come Galvan Spose (foto), ha creato un intero reparto proprio per la produzione di mascherine con le spose che avranno una mascherina abbinata ad hoc con l'abito.

Kasia Smutniak e la mascherina gioiello

Le mascherine, necessarie per il contenimento della pandemia da Covid 19, sono sbarcate anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: splendida la mascherina couture di Kasia Smutniak, realizzata per lei dalla costumista visionaria Gabriella Pescucci, eccellenza italiana e mondiale. Un dispositivo di protezione davvero prezioso. Con le applicazioni diventa come un vero e proprio gioiello per il volto.

Modalità astronauta

Modalità astronauta per Michelle Madonna che indossa una copertura protettiva chiamata «Covidisor» prima dell'inizio di uno spettacolo durante la New York Fashion Week, agli Spring Studios di New York. Eccesso o provocazione poco importa, la foto sta facendo il giro del web.