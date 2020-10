Di nuovo a Sampieri il magnate russo con yacht a vela più grande del mondo

Scicli - Sampieri è un luogo dell'anima. Per chi a Sampieri ha villeggiato, per chi a Sampieri è nato, per chi a Sampieri ha trascorso anche solo qualche ora. Lo sa bene il magnate russo Andrey Melnichenko, che da due settimane fa la spola fra Punta Pisciotto, Ortigia, Catania e Riposto, tornando indietro a Sampieri appena può. Stamani lo yacht "A" è apparso con il suo inconfondibile Skyline nella baia sampierese, e i suoi alberi alti cento metri.

Lo Yacht

La nave si chiama semplicemente A (o Sailing Yacht A) ed è lunga 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa è alta come un palazzo di 8 piani. È stata progettata da Philippe Stark ed è costata 425 milioni di euro. Ospita al suo interno una grande piscina e un osservatorio subacqueo mentre uno dei ponti è attrezzato per l’atterraggio degli elicotteri.

Ecologica e Hi Tech

Solca i mari a vela ma anche a motore: il vascello è equipaggiato con due motori diesel da 3600 kW e due motori elettrici da 4300 kW. Ogni funzione della barca può essere controllata da un unico schermo touch mentre vetri a prova di bomba e 40 telecamere a circuito chiuso ne garantiscono la sicurezza. Lo yacht, che è stato costruito nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, appartiene al miliardario russo Andrey Melnichenko, n° 89 nella classifica mondiale dei super ricchi. Le sue vele sono state tessute negli Stati Uniti e hanno una superficie superiore a quella di un campo di calcio (vedi video qui sotto).