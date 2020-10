Il magnate russo dello yacht più bello a pranzo da Don Serafino

Ragusa - E' tornato a Sampieri ed è tornato alla Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla il magnate russo Andrey Melnichenko. Amante della cucina gourmet, Andrey è un fine intenditore di vino e ha scelto il ristorante stellato per la sua preziosa cantina di vini, unica in Sicilia. Dopo aver affidato allo chef Vincenzo Candiano il compito del pranzo, Melnichenko si è fidato di nuovo dei consigli del sommelier Carmelo Dipasquale per la scelta del vino. E ha scelto un pregiato Rosso del Conte Regaleali del 1986.