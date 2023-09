A Scicli nonni e nipoti giocano insieme

Scicli - Un pomeriggio con i nonni.

A Scicli si celebra il proverbiale legame tra nonni e nipoti. A pochi giorni della festa dei nonni (che ricorre il 2 ottobre) la cooperativa Agire ha pensato ad un appuntamento dedicato al rapporto affettuoso e complice di nonni e nipoti. I partecipanti verranno accompagnati in un tuffo nel passato alla riscoperta delle proprie radici grazie a ricordi, testimonianze, creazioni manuali. Diventeranno protagonisti dei giochi di una volta. I nonni sono un tesoro, persone fondamentali per i nipoti, per le loro famiglie e per tutta la società. "Nonni gioco con voi" è l'ultimo appuntamento di "Un' E-state al Museo", ciclo di eventi estivi organizzato dalla cooperativa Agire in collaborazione con il Museo del Costume e della cucina di Scicli.

L'appuntamento è venerdì 29 Settembre alle 18.00 presso la sede del Museo del Costume di via Francesco Mormina Penna, 65 e ha il costo di 5 euro. Info e prenotazioni al numero 351 8881474 o all'e-mail agirecooperativa@gmail.com.