Baroque Race, nel ricordo di Giorgio Buscema

Scicli - Domenica 7 luglio torna la Baroque Race, la corsa di 24 km che unisce le località di Ragusa, Modica e Scicli, tre luoghi Patrimonio dell’Unesco.

La gara, intitolata alla memoria di Giorgio Buscema, vede concorrere tanti podisti, da Angelo Mandara, già primo quest’anno al Vivicittà ragusano e secondo nella passata edizione della corsa da Ragusa a Scicli. Contro di lui Sebastiano Foti, Mario Piraino, Enrico Pafumi mentre fra le donne torna Nadia Cozza, seconda lo scorso anno a confronto con Simona Sorvillo, quest’anno prima alla Maratonina di Terrasini. La partenza della prova sarà dallo straordinario scenario di Ragusa Ibla, in Piazza Pola alle 7:00, mentre da Modica scatterà la Baroque Sprint, su 10,2 km, sia agonistica che non, con lo start davanti il Teatro Garibaldi in Corso Umberto.