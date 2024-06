Una scultura nel giardino del Castello di Donnafugata

Ragusa - Sabato 6 giugno alle ore 18.00, presso il giardino del Castello di Donnafugata, sarà presentata la scultura Arianna è il filo di Alessia Forconi. Arianna non è semplicemente l’aiutante magico che consente a Teseo di uccidere il Minotauro, liberare i compagni e ritornare in patria vincitore. Nella sua lunga storia, la figlia di Minosse ha ricoperto molti ruoli: è stata il prototipo della donna sedotta e abbandonata, ma pure una costellazione, la sposa del dio Dioniso e, in quanto tale, l’immagine stessa di una felicità assoluta. Nella scultura di Alessia Forconi, realizzata in una trama di metallo, Arianna è il filo: lo strumento attraverso cui ciascuno, smarrito nel labirinto della vita, può trovare (ma non è detto vi riesca) la sua strada.

La scultura della Forconi, che prende il posto di Asterione, il Minotauro Bambino, al centro del labirinto del Castello, è la terza tappa di Labyrinthus, rassegna che propone, dal 18 maggio al 30 ottobre 2024, cinque diverse interpretazioni dei miti dedalici, affidate agli scultori Luigi Citarrella, Emanuele Scuotto, Alessia Forconi, Fulvio Merolli e Giacomo Rizzo. Ideata e curata da Andrea Guastella, realizzata da Studio M’arte col patrocino dell’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali e del Comune di Ragusa, la mostra si articola in un tempo di sei mesi.

Le diverse opere saranno installate al centro del labirinto, a rotazione, per un intero mese, per poi venire spostate nel giardino. Per vederle, sarà dunque necessario “perdersi” nei meandri del labirinto, riflettendo in questo lento percorso sui miti e sulla loro attualità.

La scultura sarà introdotta da Clorinda Arezzo e da Andrea Guastella. Durante la presentazione Massimo Leggio leggerà una selezione di brani dedicati ad Arianna, da Catullo a Lorenzo il Magnifico alla Yourcenar. Labyrinthus sarà aperta tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle ore 09:00 alle 19:00 dal 18 maggio al 30 ottobre 2024