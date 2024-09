Fondazione Grimaldi Modica, Workshop su tecnologie quantitiche

Modica - Domenica 8 Settembre 2024, alle ore 19:00, presso la sede della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi in Corso Umberto a Modica, avrà luogo la cerimonia di apertura del Workshop "Quantum Science Innovation and Technology" (QuaSIT). L'evento, organizzato dall'Università di Catania, dal National Quantum Science and Technology Institute (Istituto nazionale scienze e tecnologie quantistiche) e dalla Fondazione Grimaldi, rappresenta un'importante opportunità di confronto e networking tra università, enti di ricerca e imprese operanti nel settore delle tecnologie quantistiche.

QuaSIT riunirà alcuni dei migliori ricercatori a livello internazionale, che discuteranno per 5 giorni a Palazzo Grimaldi delle più importanti questioni scientifiche e delle sfide legate alle tecnologie quantistiche, nonché sul ruolo strategico che queste tecnologie avranno per lo sviluppo socio-economico dell’Italia e, in particolare, della Sicilia. I lavori si svolgeranno a Modica sotto il patrocinio della Fondazione Grimaldi, saranno aperti ai giovani ricercatori e professionisti del settore produttivo, con l’obiettivo di favorire il networking e individuare linee di ricerca di interesse comune con grandi imprese e PMI.

Molta attesa la Public Lecture del Prof. Francesco Cataliotti (Ordinario di Fisica della materia dell’Università di Firenze – Dir. Dell’Istituto nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche). “Siamo riusciti a fare in modo che a Modica si tenga il primo info-day siciliano sulle TQ per il mondo produttivo- è il commento del presidente della Fondazione, Avv. Salvatore Campanella-, ed è parte di una più ampia strategia volta a promuovere l'innovazione tecnologica in Sicilia, anche grazie agli stimoli offerti dal PNRR”. In particolare, il NQSTI e l’Università di Catania hanno in programma una serie di iniziative concrete per promuovere la collaborazione tra mondo della ricerca e imprese. Informazioni su finanziamenti destinati al mondo imprenditoriale per progetti esplorativi, incubatori e altre tipologie, saranno al centro delle iniziative dell’Università di Catania che avvierà un Master in Tecnologie Quantistiche, progettato in collaborazione con imprese italiane e internazionali con borse di studio per i partecipanti, nonchè attività di formazione su misura per le imprese.