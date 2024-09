Le sculture di Schettino, la pittura di Forte, a Modica

Modica - Da Venerdì 6 Settembre fino al 18 di Ottobre sarà ospitata la mostra Lucia Schettino -Metamorfosi e Angela Forte -Nemesi presso L’A/telier , galleria d’arte non convenzionale di Via Pizzo 42. Angela Forte nasce a Noto dove consegue la maturità classica. Dopo gli studi alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania, si avvicina all’esperienza artistica frequentando inizialmente l’Accademia di Belle Arti. Nel 1996 frequenta dei corsi di pittura a Pisa e si dedica alla pittura su vetro, alla decorazione pittorica ed elementi d’arredo. Successivamente nella città natia, Noto, dirige un luogo di produzione artistica il “Caffè Artè”, mentre partecipa a diverse collettive d’arte: Milano, Reggio Calabria, Malta. Ma le sue maschere, i suoi volti dell’anima, la conducono a fondare, con il regista Giorgio Benelli, la compagnia teatrale “Le cattive compagnie”. Attualmente vive ed opera a Noto.

Lucia Schettino, classe 88, nasce a Castellammare di Stabia. Artista multidisciplinare, le cui opere sono state esposte in numerose collettive. Laureata in scultura, presso l’Accademia di belle di Napoli. Successivamente s’iscrive al master triennale in Arti Terapie, presso “Artiterapeutiche di Napoli”. Attualmente vive e lavora a Napoli presso il suo studio Atelier Alifuoco.