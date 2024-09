Gerry Scotti da stasera su Canale 5 con La Ruota della Fortuna

Torna settembre, tornato i game show in tv come La ruota della fortuna. Da domani, lunedì 2 settembre, Gerry Scotti condurrà il programma su Canale 5 dopo il grande successo riscosso a maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, che l’ha condotto per quattordici edizioni. Il presentatore ha commentato: «Gira la ruota! A dire la verità la Ruota non si era mai fermata, è rimasta per anni nelle case e nel cuore degli italiani. Lo abbiamo capito dall'accoglienza che ci hanno riservato lo scorso maggio. E allora... eccoci qua: da lunedì 2 settembre la Ruota della Fortuna torna a girare su Canale 5 per tutti coloro che avranno voglia di giocare con noi!»

La Ruota della Fortuna andrà in onda ogni giorno partire dalle 18,45 su Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset, e sarà condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Dove vederla? La risposta è facile: in televisione cliccando il tasto numero 5 del telecomando oppure in streaming su Mediaset Infinity. La Ruota della Fortuna è uno dei programmi più celebri al mondo. Ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale Nbc. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda anche in Brasile, Germania, Grecia, Ungheria, Messico, Medio Oriente, Polonia, Romania, Slovenia, Regno Unito e Stati Uniti. La Ruota della Fortuna, prodotto da Rti e realizzato con Endemol Shine Italy, è basato sul format Wheel of Fortune, prodotto negli Stati Uniti da Sony Pictures Television, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

È stato confermato il meccanismo del gioco, così come gli elementi fondamentali del game show a partire dagli iconici «gira la ruota» e «compro una vocale». Ogni puntata tre concorrenti dovranno indovinare le frasi nascoste dal tabellone, scoprendo le lettere che le compongono. Insieme a Gerry Scotti ci sarà Samira Lui che gestirà il tabellone delle lettere, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati. A determinare la sorte dei concorrenti è la mitica Ruota composta da 24 spicchi colorati.

Al termine di tutte le manche di gioco, il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale dove avrà la possibilità di aggiudicarsi il super premio: un’automobile. Rispetto alla versione in onda a maggio, arrivano alcune novità. Una su tutte è il «Jolly Gerry»: chi riuscirà ad aggiudicarselo, potrà usarlo come immunità nei primi tre round regolari, sul «Passamano», sul «Bancarotta» o in caso di errore, così da poter continuare a giocare. Nuovi anche i temi dei round veloci che, ogni sera, porteranno il pubblico in viaggio nel tempo e nello spazio.

Nella foto, Gerry Scotti, che ormai trascorre le sue vacanze a Scicli in Sicilia, la scorsa estate all'Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero.