Spettacoli: "London calling", musiche da Londra degli anni '60 a Modica

Modica - Anche questa edizione 2024 di “InTeatroAperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, volge al termine. L'ultimo appuntamento sarà venerdì 6 settembre con “London Calling, musiche e cronache della capitale degli anni '60”, concerto con note teatrali a cura dell'Associazione Zymè - Fermenti culturali. Le musiche e le atmosfere della “beat generation” prenderanno vita nell'atrio del Chiostro di Palazzo San Domenico di Modica e, in compagnia di Enrico Boncoraglio e Massimiliano Coria alla chitarra, Antonello Giordano alla batteria, Giovanni Marotta alla chitarra e voce, introdotti dalla voce di Giovanni Peligra, si intraprenderà un viaggio musicale nella Swinging London degli anni '60. Il loro è un omaggio appassionato alle band che hanno scritto pagine indelebili nella storia del pop/rock: Beatles, Stones, Who, Kinks, Cream, Blind Faith, tra i più celebri.

Tra le canzoni che hanno fatto la storia, brani iconici inscritti in maniera indelebile nella memoria di intere generazioni, e inserti narrativi che rievocano episodi e momenti degli anni '60, periodo storico che è rappresentativo di una rivoluzione culturale che partita da Londra ha abbracciato tutto il mondo, “London Calling” farà rivivere al pubblico le emozioni di un'epoca unica e indimenticabile, capace ancora di influenzare e appassionare una platea di tutte le età. “London Calling” tradotto in “Qui è Londra che trasmette”, è la frase usata dai radiocronisti della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale per iniziare ogni trasmissioni radiofonica, e saranno proprio le suggestioni londinesi ad essere trasmesse in questo imperdibile ultimo spettacolo-concerto della stagione di “InTeatroAperto”.

“Questo affascinante appuntamento chiude una stagione estiva molto partecipata – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – È stata una edizione veramente memorabile.

Avere nostri ospiti artisti del calibro di Billy Cobham, Carmen Consoli ed Edoardo Bennato è stato un onore, e poter proporre anche gratuitamente festosi eventi di piazza, ultimo quello con il gruppo Officina Zoè che ha “pizzicato” il pubblico sulle note della musica salentina, ha reso l'estate modicana ancora più magica. Diffondere arte equivale a divulgare bellezza, e tutto questo è stato possibile grazie del patrocinio del Comune di Modica, al contributo dell'Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell'on. Ignazio Abbate, e al sostegno di vari partner privati. Un caloroso ringraziamento va sempre al nostro affezionato pubblico, che ci segue con passione”.

Oltre agli enti pubblici a fianco della Fondazione per questa nuova edizione della stagione estiva ci sono stati i partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/londin-calling-zyme-fermenti-culturali-modica. Info sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.it.