Incontro di pneumologia a Ragusa

Ragusa - Incontro di pneumologia all'antico Convento dei Cappuccini a Ragusa Ibla il 22 e 23 settembre.

Una due giorni di grande rilievo scientifico il congresso che si terrà a Ragusa questo fine settimana e che vedrà impegnati gli pneumologi della provincia di Ragusano e i MMG, nel confronto dalla gestione delle cronicità: come le BPCO, ovvero le broncopneumopatie cronico ostruttive alla diagnosi e terapia, di forme di asma grave, con farmaci biologici, ai disturbi respiratori del sonno, oggi in grande aumento e che spesso influenzano l’insorgenza di complicazioni cardiovascolari. In provincia l’azienda Asp ha implementato gli ambulatori di Pneumologia, la dotazione di strumentazioni avanzate come la spirometria globale (funzionalità respiratoria) che potrà essere eseguita al Poliambulatorio di via Aldo Licitra.

Organizzatori dell’evento il prof Mario Polverino e il dottor Enzo Cannata.