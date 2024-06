Il fotografo Francesco Ruta presenta “Grano”

Modica - Novanta sostenitori hanno permesso, con 2.660 euro, la pubblicazione di “Grano - Straordinaria normalità”, un libro fotografico di Francesco Ruta che racconta la quotidianità e i cambiamenti della vita in campagna. Sarà presentato domenica 16 luglio, alle 20, all’Oratorio salesiano di Modica Alta. L’autore sarà intervistato da Rocco Rossitto. Il lavoro di Ruta parte dopo il lockdown del 2020. Per circa quattro anni ha seguito la vita di Paolo Curcio, agricoltore di 83 anni di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, incrociando rivoluzioni industriali, sconvolgimenti climatici e passioni umane. “Dopo le restrizioni del periodo Covid avevo bisogno di respirare e di ritornare a fotografare – ricorda Ruta - Così, tramite il figlio che conoscevo, andai dal signor Curcio con l’obiettivo di raccontare la mietitura del grano. Ma appena superai il cancello capì che tramite lui e la sua famiglia si poteva narrare un mondo sempre più lontano da noi”. Grano, acquistabile durante la presentazione grazie alla libreria Zazie, non è soltanto un libro fotografico: tramite dei Qr code presenti tra le pagine del volume si può ascoltare la voce di Curcio, per immergersi ancora di più nella storia. “Ci fa percepire con malinconia la consapevolezza che il lavoro in campagna piace e conviene economicamente sempre meno – racconta Ruta – Ma ci restituisce anche l’ottimismo che i suoi nipoti possano prendere il suo testimone. Nella storia di una famiglia, c’è una storia collettiva”.