Rai3, 'Città segrete', lunedì Corrado Augias a Venezia

Sarà dedicata a Venezia, città divisa non solo tra Occidente e Oriente, ma anche tra terra e acqua, una specialità che per secoli è stata la sua forza facendola signora non solo del mare ma anche di un vasto territorio che comprendeva pianura e montagne, la puntata di 'Città Segrete' in onda lunedì 5 aprile, alle 21.20, su Rai3.

A pochi giorni dalla celebrazione dell'anniversario della sua fondazione, 1.600 anni, Corrado Augias farà conoscere al pubblico le calli, i campi, i canali, i monumenti, le opere d’arte, i segreti di Venezia. Un racconto di luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: si viaggerà tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Un racconto reso ancora più appassionante grazie allo stile inconfondibile della narrazione del conduttore.