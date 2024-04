Sergio Vespertino con “Il Signore Vattelappesca” in teatro a Comiso

Comiso - Si chiuderà con il ritorno di Sergio Vespertino questa stagione 2023/2024 al Teatro Naselli. Sabato 27 aprile alle ore 21.00 l'attore ed autore siciliano porta il suo “Signore Vattelappesca” sul palco del teatro comisano, una favola leggera, comica e delicata, ma al contempo pregna di profonda intensità. In questo divertente racconto, sulle musiche del fisarmonicista Pierpaolo Petta, Vespertino interpreta un buffo e strano personaggio spinto dal profondo desiderio di volare, nel senso di librarsi in aria aprendo semplicemente le braccia. La libertà e la fantasia del suo pensiero lo portano ad esplorare nuovi cieli e nuove prospettive e, dall'alto, osservare tutto con nuovi occhi. Una visione della realtà alternativa che modifica le sue abitudini, i suoi comportamenti, la sua relazione con tutto ciò che lo circonda. La sua è una rinnovata esistenza che si adatta ad una quotidianità che, se pur vera, appare strampalata e assume un valore differente. Non è semplice immaginazione, ma realtà che apre a una nuova consapevolezza.

Con la verve che lo contraddistingue, Sergio Vespertino, con delicatezza e con sorriso, accompagnerà gli spettatori in un mondo surreale nel quale il “volo” si esprime come una poesia leggiadra dedicata alla natura, ma anche all'uomo. Lo spettacolo “Il Signore Vattelappesca” è una produzione Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale.

Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it abilitato all’acquisto dei biglietti online o è possibile chiamare il 328 497 4542. Botteghino aperto dalle 16 alle 20.