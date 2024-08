Aeroitalia, variazioni operative per l’Aeroporto di Comiso

Comiso - Aeroitalia annuncia che, a partire dal 27 agosto, i voli saranno operati con Boeing 737-800 da 189 posti. Questo cambiamento comporterà alcune variazioni degli orari attuali, ma le rotte e le frequenze verso Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Bologna e Pisa rimarranno invariate. Inoltre, Aeroitalia informa che i voli diretti a Linate saranno sostituiti con due nuovi collegamenti verso l’Aeroporto di Bergamo e che quelli verso Roma Fiumicino vedranno invece un aumento delle frequenze fino a sei giorni a settimana.

"Aeroitalia riconosce l'importanza dell’Aeroporto di Comiso, sia per il ruolo strategico che ricopre sia per il forte legame con la popolazione locale", si legge in una nota della Compagnia.