AG Cash& carry a Modica, La bottega dei sapori con le ceste natalizie

Modica - Reinterpretare la tradizione alimentare di famiglia, portandola a un nuovo livello di gusto e raffinatezza. AG Cash & Carry, inaugura all’interno del punto vendita di Modica (Contrada Beneventano), la Bottega dei Sapori, “caveau” di tesori gastronomici, dal ragusano dop ai piatti iconici della tradizione. E poi, spazio alla liquoristica con la vetrina delle bottiglie da regalare per questo Natale.

La trasformazione della bottega alimentare e l’offerta di ristorazione segnano un’esperienza culinaria per valorizzare le eccellenze italiane e fare conoscere quelle internazionali.

La Bottega dei Sapori, che riprodurrà le musiche natalizie, è un omaggio alla ricchezza culinaria italiana, con un focus particolare sui prodotti a marchio DOP del ragusano, celebri per la loro qualità e unicità. Tra i protagonisti i formaggi, i salumi e gli ingredienti simbolo della tradizione siciliana. Non mancano, però, incursioni nella gastronomia internazionale, che arricchiscono l’offerta e fanno della Bottega un punto d’incontro per palati curiosi e raffinati. La Bottega dei sapori è anche liquori e regali per il Natale. Una vetrina elegante ospita bottiglie pregiate, perfette da regalare durante le festività natalizie. Tra distillati e liquori, la selezione punta a stupire, offrendo idee regalo che uniscono qualità e stile.

Con l’apertura della Bottega dei Sapori, AG Cash & Carry non solo rinnova la propria identità, ma consolida il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico. Questo nuovo spazio non è solo un punto vendita, ma un luogo dove si celebra la cultura del cibo, unendo radici e visione innovativa.