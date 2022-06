Altri 87 positivi Covid in 24 ore nel ragusano, 38 solo a Modica

Ragusa - Terzo giorno consecutivo di crescita di positivi Covid in provincia di Ragusa, ma anche terzo giorno di fila senza decessi, che restano fermi a 558 da inizio pandemia. I residenti contagiati sono passati dai 1.633 di ieri ai 1.720 di oggi, venerdì 10 giugno: di questi, 1.685 si trovano in isolamento domiciliare e 35 (uno in più di giovedì) ricoverati nei vari ospedali.

I dati sui pazienti in Rsa continuano a non pervenire. Il numero di contagi per comune: Acate 50 (+1), Chiaramonte Gulfi 37 (+3), Comiso 110 (+6), Giarratana 20 (+3), Ispica 103 (+2), Modica 396 (+38), Monterosso Almo 3 (=), Pozzallo 149 (+3), Ragusa 495 (+14), Santa Croce Camerina 49 (-3), Scicli 98 (+18), Vittoria 175 (=). I guariti salgono a 93.565, i tamponi totali 1.190.312.