Aperti gli impianti sciistici sull'Etna, è sold out

Catania - Sull’Etna sii apre oggi ufficialmente la stagione sciistica: dopo le abbondanti nevicate, gli impianti sono operativi. Non succedeva a dicembre da diversi anni, un’autentica sorpresa per gli appassionati. Pienone sul versante Nord: tra sciatori, famiglie, turisti ed escursionisti occasionali della montagna in tantissimi hanno approfittato della domenica festiva e dell’improvvisa notizia, in una giornata baciata dal sole e da temperature confortevoli. Aperti i quattro impianti di risalita a Piano Provenzana, per 7 chilometri di piste, mentre al momento lo ski-lift Anfiteatro rimane chiuso.